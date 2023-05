Aleksandra i Michał Żebrowscy są małżeństwem od 14 lat. Doczekali się czwórki dzieci.

Reklama

Franciszek, Henryk i Feliks pod koniec lipca 2022 roku doczekali się narodzin siostry.

Jej imię do tej pory pozostawało tajemnicą. Najwyraźniej Żebrowscy czekali na odpowiedni moment, by ogłosić to światu.

Reklama

Aktor zrobił to w programie "Monika Olejnik.Otwarcie". Gospodyni zażartowała, że jej rozmówca ma piątkę dzieci a jednym z nich jest Teatr 6. piętro. Żebrowski odnosząc się do jej wypowiedzi wymienił po kolei imiona swoich latorośli.

Wymienię po kolei: Franek, Henio, Feliks, Łucja. Niech padnie to imię wreszcie. No i Teatr 6. piętro – powiedział.