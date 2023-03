O Zbigniewie Ziobro stało się głośno, gdy w Rogowcu składał wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych.

Gdy lekko się pochylił, widać było, że za paskiem od spodni ma pistolet. W sieci zawrzało. Z wpadki ministra sprawiedliwości postanowił zakpić Michał Żebrowski. To on pierwszy zamieścił zdjęcie, na którym stoi tyłem a w pielusze ma wetknięty plastikowy pistolet.

W jego ślady poszły inne gwiazdy. Jedną z nich jest Mateusz Janicki. Aktor zamiast broni użył…banana.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Za przykładem mojego mistrza Michała Żebrowskiego. Przyłapany nie przez TVN 24 - napisał.

Banan i pośladki to jawna prowokacja - śmiali się internauci.

Kolejnym celebrytom, który sparodiował ministra jest Krzysztof Skiba. On z kolei do kieszeni włożył wałek do ciasta.

Być jak Zbigniew Ziobro... Zawsze pod bronią - napisał pod zdjęciem.