Ostatnią 6. edycję programu "The Voice Kids" wygrała podopieczna Dawida Kwiatkowskiego, czyli Martyna Gąsak.

Kilka dni po finale show piosenkarz wydał oświadczenie. W zamieszczonym w mediach społecznościowych wpisie poinformował, że odchodzi z programu.

Kilka tygodni temu dostałem propozycję wzięcia udziału w kolejnej edycji i pewnym głosem powiedziałem Dominikowi, mojemu menadżerowi, że już nie chcę, że już wystarczy. Serce mówi mi "Well done Dawid, Twoja misja w tym programie się zakończyła", a serca słucham jak babci. (...) Łezka spadła właśnie na spodnie, więc to znak, by dodać ten post i wyruszyć po nowe - napisał Dawid.

Zaraz po tym oświadczeniu zaczęto plotkować, że jego miejsce zajmie Kuba Szmajkowski albo Marcin Maciejczak. Jak dowiedział się portal Pudelek nową jurorką będzie Marina Łuczenko.

Nowym jurorem "The Voice Kids" będzie Marina Łuczenko - zdradziła Pudelkowi osoba związana z TVP.

Czy rzeczywiście piosenkarka zasiądzie w fotelu jurorskim? Tego zapewne dowiemy się już niebawem.