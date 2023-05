- Jak zwykle podwyższone ciśnienie, ale to są cudowne emocje, bo my w finale łączymy się wszyscy w całość, w rodzinnej atmosferze. Od początku nie ma niezdrowej rywalizacji a to, że sobie z chłopakami dokuczamy wynika z tego, że się bardzo lubimy - mówiła podczas finału Cleo, która była jedną z jurorek programu.

Martyna Gąsak, która wygrała program, znalazła się w drużynie Dawida Kwiatkowskiego.

- Cieszę się, że mogłam spełnić swoje marzenia - mówi laureatka.

Jej trener Dawid Kwiatkowski w rozmowie z dziennik.pl przyznał, że czuje się niesamowicie dumny. - Bardzo się cieszę, że ta dziewczyna wygrała ten program. To jest osoba, która może kiedyś o tym opowie, bardzo dużo przeszła podczas tego programu. Nie miała łatwo. Ma dopiero 15 lat a już jest bardzo silna - mówi piosenkarz.

Jak poziom uczestników ocenia Cleo? Co według prowadzącej Idy Nowakowskiej pokazują uczestnicy? Dlaczego Tomson nie może oglądać programu "The Voice Kids"? Zobaczcie nasze WIDEO.