Dotarło do mnie, że spełniłam swoje największe marzenie w życiu, a przede wszystkim udało mi się w końcu uwierzyć w siebie. Pomyślałam, że moja ciężka praca i miłość do muzyki zostały zauważone i docenione - wyznała Martyna Gąsak tuż po ogłoszeniu wyników dzisiejszego finału "The Voice Kids".

Martyna Gąsak już od pierwszego występu na scenie była postrzegana jako potencjalna zwyciężczyni programu telewizyjnej Dwójki. Po brawurowo wykonanym utworze "Never Enough" trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. W każdym kolejnym etapie nastolatka była bezkonkurencyjna, a jej wokalne popisy cieszyły się ogromnym uznaniem nie tylko wśród widzów, ale także w internecie. Jej występy z Przesłuchań w Ciemno, Bitew oraz Sing Off zgromadziły ponad pół miliona wyświetleń! Finałowy występ, w którym zachwyciła wszystkich własną wersją przeboju "If I Were a Boy" z repertuaru Beyoncé umocnił jej pozycję liderki i doprowadził na sam szczyt. Tym samym Martyną Gąską wygrała legendarną statuetkę oraz 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój talentu.

O czym marzy zwyciężczyni "The Voice Kids"?

Moim największym marzeniem jest wydać pierwszy debiutancki album, płynący prosto z mojego serca i opowiadający o całej mojej muzycznej przygodzie, która tak naprawdę dopiero się zaczyna - zdradziła zapytana o dalsze kroki w swojej muzycznej karierze.

Dodajmy, że jest to drugie zwycięstwo uczestnika z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Za pierwszym razem wokalista doprowadził na szczyt Marcina Maciejczaka z trzeciej edycji "The Voice Kids".

Kim jest Martyna Gąsak?

Martyną Gąsak jest otwartą i pełną optymizmu 14-latką. Przygodę ze śpiewem rozpoczęła już w przedszkolu, a na scenie zadebiutowała w wieku 6 lat w konkursie ,,Jedzie pociąg z daleka’’ Ryszarda Rynkowskiego, zdobywając tam pierwsze miejsce. Obecnie swoje umiejętności wokalne rozwija w elbląskim studiu wokalnym. Poza śpiewem interesuje się wizażem i w wolnym czasie tworzy kolorowe makijaże. Jej ulubiony przedmiot szkolny to biologia, a swoją wiedzę poszerza podczas zajęć dodatkowych.