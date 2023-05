Reklama

Ewa Chodakowska nazywana jest "trenerką wszystkich Polek". Jej programy treningowe podbiły serca wielu kobiet. Podobnie jak linia kosmetyków, którą promuje, plany dietetyczne oraz catering.

Ewa jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często odpowiada na komentarze i dyskutuje ze swoimi obserwatorami. Ostatnio Chodakowska dała się wciągnąć w wymianę zdań dotyczącą jej pośladków.

Jedna z internautek stwierdziła, że Chodakowska poprawiła je korzystając z zabiegów chirurgii plastycznej.

Tyłek zrobiony przez chirurga - napisała internautka.

Co Chodakowska odpowiedziała internautce?

Ewa nie pozostawiła tego komentarza bez odpowiedzi. Wyjaśniła, że kształt swoich pośladków zawdzięcza wyłącznie diecie i ćwiczeniom.

Musimy się złapać na żywo. Chętnie ci udowodnię, że to nie implant i nie przeszczep tłuszczu. Jestem klepana, szczypana, ściskana za pośladki na każdych warsztatach przez nasze fajterki - nie wiem, czy z radości, czy z niedowierzania, ale pod dotykiem można wyczuć tylko mięśnie, a tych przeszczepić się nie da. Cóż mogę powiedzieć, dziękuję za komplement? Nawet nie to. Osobiście nie podobają mi się pośladki zrobione u chirurga, zatem to żaden dla mnie komplement. Rzuć okiem na metamorfozy dziewczyn, im też po kilku latach pracy ze mną zarzuca się chirurgiczne manewry. A przecież wystarczy ruszyć mądrze tyłek. Dawaj! Ty też takie możesz mieć - napisała.