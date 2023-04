Artyści związani z branżą muzyczną pojawili się w sobotni wieczór w Gliwicach. To właśnie tam rozdane zostały Fryderyki 2023.

Jednym z obecnych na gali wykonawców był Ralph Kamiński. Piosenkarz kolejny raz zaskoczył swoją stylizacją. Nie od dziś wiadomo, że piosenkarz lubi eksperymentować ze swoim scenicznym wizerunkiem.

Tym razem pojawił się na tzw. ściance w sukni ślubnej. Do zdjęć pozował z bardzo poważną miną i z bukietem kwiatów w dłoniach. Na głowie miał welon ozdobiony kwiatami.

Co o stylizacji Raplha Kamińskiego pisali internauci?

Nie wszystkim jego stylizacja przypadła do gustu. Internauci nie pozostawili na nim suchej nitki.

"Czego się nie robi, żeby tylko mówili, pisali…Przecież to naprawdę dobry artysta. Ma swój sceniczny image taki z lat 70tych i dobrze to wygląda w odbiorze…po co ten cyrk" - pisała jedna z internautek.

"Kiedyś muzyka broniła się samą sobą. Teraz trzeba wbijać sobie gwoździe w gałki oczne albo przebrać się za swoją mamę z dnia ślubu, aby "ludzie mówili" - brzmiał kolejny komentarz.

Nie brakowało też tych, którym kreacja Ralpha podobała się.

"Ale piękny";"Wspaniały!";"No i super jeżeli czuje się w tym dobrze to ok, jego sprawa w co się ubiera" - pisali.