Tegoroczne Fryderyki odbywały się w Gliwicach. Nagroda w kategorii najlepszy album hip-hop trafiła do Szczyla i Magiery.

Młody raper stojąc na scenie postanowił zadzwonić do mamy.

Tak chciał podzielić się z nią tą wyjątkową chwilą. Na mównicy padły ważne słowa.

Dzięki w swoim imieniu i Magiery. Chciałem zrobić jedną rzecz. Mam nadzieję, że moja mama odbierze. To wyjątkowo śmieszne, bo przed chwilą wstawiłem na Instagrama post, że niby wygrałem z czyimś Fryderykiem i do mnie dzwoniła z gratulacjami, więc byłoby fajnie jakby odebrała - powiedział do zgromadzonej na gali publiczności.

Jak na telefon ze sceny zareagowała mama Szczyla?

Mama rapera odebrała telefon.

Dam ją na głośnik. Mamo, wygrałem Fryderyka. Chcesz coś powiedzieć tym ludziom? - powiedział do słuchawki.

Synku, z całego serca ci gratuluję - odpowiedziała kobieta.

Szczyl zwrócił się na koniec do widowni.

Dziękuję wam bardzo w imieniu swoim i Tomka. Kocham was ludzie- powiedział.