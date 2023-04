Reklama

Michał Szpak podczas koncertu z okazji stulecia Disneya wykonał dwie piosenki. Jedną był utwór z bajki "Król lew", czyli "Miłość rośnie wokół nas" a drugą "Pamiętaj mnie" z filmu "Coco".

Na scenie wokalista pokazał się w charakterystycznej dla siebie stylizacji, którą pokazał również w swoim mediach społecznościowych.

Strój nie spodobał się jednej z internautek, która postanowiła zamieścić komentarz na ten temat pod zdjęciem zamieszczonym przez Michała.

Internautka do Michała Szpaka: Facet to nie parada równości

Jak można się tak na koncert dla dzieci pomalować i ubrać w świecące ciuchy? Moja wnuczka się pyta, dlaczego ten pan się ubrał w błyszczącą sukienkę, nie mógł się normalnie ubrać jak inni artyści? Facet to nie parada równości, tylko koncert dla dzieci i panują tam pewne kanony, do których powinien się pan dostosować. Jak wytłumaczyć dziecku, że to jest facet, a nie kobieta? - pytała.

Michał nie pozostawił tego wpisu bez odpowiedzi.

To już pani rola, by wytłumaczyć dziecku, że istnieją ludzie kolorowi i, że nie musi być betonem, kiedy dorośnie. Może chodzić w cekinach, falbanach i piórach jeśli najdzie ją/jego taka ochota. "Miłość rośnie wokół nas" - napisał.