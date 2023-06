Michała Szpaka i Ralpha Kamińskiego łączy nie tylko miłość do muzyki, ale też drzewa genealogiczne. Poza tym, że obydwaj pochodzą z Jasła, są kuzynami.

Moja świętej pamięci babcia Danuta była siostrą jego dziadka. Jestem z niego dumny! Z małego bloku w Jaśle, doszedł do takiej kariery w show-biznesie, bez żadnych znajomości, ciężką pracą i odwagą - wyjaśniał Kamiński.

Ralph Kamiński o Michale Szpaku: Jestem z niego ogromnie dumny

W rozmowie z Jastrzabpost.pl został zapytany, czy jego fani doczekają się jakiegoś duetu wspólnie z Michałem Szpakiem. Ralph odpowiedział, że jest na to poniekąd "skazany".

My jesteśmy ogromnie młodzi cały czas, nie kończymy swoich karier i myślę, że kiedyś musimy. Michał jest wspaniałym artystą, jestem z niego ogromnie dumny, że robi coś swojego bardzo autorskiego - odpowiedział.

Występ i duet z takim genialnym performerem, jakim on jest, wokalistą, artystą to jest czysta przyjemność, więc może kiedyś- dodał.

Przyznał, że ceni Michała, ale ich zażyłość nie jest bardzo przyjacielska.

My mamy takie dwa osobne nurty, ale jacyś muzycy się przewijają, Michał się fajnie rozwija, znajduje swój język, ja mu ogromnie kibicuję. Nie zachodzimy się tak na kawki, ale jak zawsze spotkam go na ulicy, to sobie fajnie porozmawiamy- wyznał.