Znany jako Pan Lotto - Ryszard Rembiszewski od kilku lat wraz z żoną mieszka na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii.

W ostatnim wywiadzie wyznał, że gdy przyjechał do Polski zauważył u siebie niepokojące objawy i od razu zgłosił się do szpitala. Wykryto u niego problemy z sercem i zaproponowano pozostanie na oddziale kardiologicznym.

Jakie problemy ze zdrowie ma Ryszard Rembiszewski?

W Polsce była pierwsza, natychmiastowa pomoc. Po zbadaniu lekarz chciał mnie położyć na oddział kardiologiczny.Miałem sprawy zawodowe, więc dostałem takie leki, które doprowadziły mnie do dobrego stanu. Lekarz stwierdził, że w tym stanie będę mógł lecieć z powrotem do Hiszpanii i tu od razu nastąpiło gruntowne leczenie - mówi w rozmowie z Plejadą.

Wyznał, że obecnie jest pod dobrą opieką lekarzy.

Jestem pod bardzo dobrą opieką kardiologiczną. To wszystko zaczęło się podczas mojego pobytu w Warszawie. Tam otrzymałem pierwszą pomoc. Po przylocie do Hiszpanii mam również dobrą opiekę. Lekarz jest bardzo zadowolony z przebiegu leczenia. Organizm dobrze reaguje na przepisane leki. Co jakiś czas mam wizytę u kardiologa powiedział.

Rembiszewski o chorobie: Muszę zacząć żyć inaczej

Przyznał, że choroba sprawiła, że musi przemodelować swoje życie.

Oczywiście, teraz muszę przemodelować swoje życie. Zacząć żyć inaczej. Nie tak w pośpiechu. Nie ma już bardzo długich spacerów z psem, ale z biegiem czasu wszystko dojdzie do normy- powiedział.

Uważam, że jestem osobą, którą jeszcze zawodowo może pracować. Jeśli pojawią się bardzo dobre propozycje, to z nich skorzystam - dodał.