Jak małżonka Piotra Żyły Justyna Żyła miała okazję poznać wielu sportowców i ich rodziny. Kubaccy byli jednymi z nich. Justyny i Marty nie łączyła bardzo bliska relacja, ale były koleżankami. Dlatego teraz media uznały, że Justyna może dysponować cennymi informacjami na temat tego, co dokładnie stało się Marcie. Poproszona o zabranie głosu w sprawie Justyna zachowała się jednak bardzo taktownie. Nie tylko nie zdradziła żadnych szczegółów dramatycznej sytuacji, ale powiedziała wprost, że nie chce udzielać informacji na ten temat.

- Jest mi bardzo przykro z tego powodu i życzę Dawidowi i Marcie, dziewczynkom i całej rodzinie, żeby Marta jak najszybciej wróciła do zdrowia. Dla nas wszystkich był to szok i bardzo przykra sytuacja. Jeszcze raz życzę, żeby jak najszybciej wszyscy wrócili cali i zdrowi do domu. Żeby wszystko ułożyło się po ich myśli. Marta jest ciepłą, bardzo sympatyczną i dobrą koleżanką. Nie chcę mówić więcej, robić zamieszania. Naprawdę, z całego serca życzę jej i wszystkim zdrowia - powiedziała w rozmowie z "Faktem" Justyna Żyła.