Magda Gessler jest restauratorką oraz właścicielką i współwłaścicielką wielu restauracji. Od kilku lat znana jest szerszej publiczności z racji programu "Kuchenne rewolucje", w którym pomaga wyjść na prostą polskim lokalom gastronomicznym.

Jest także jurorką w programie "Master Chef". W rozmowie z Plejadą Gessler wyznała, które plotki bolą ją najbardziej. Zaznaczyła, że jedno zdjęcie sprzed lat wpłynęło na to, jak ludzie postrzegają ją obecnie.

Jakie plotki najbardziej bolą Magdę Gessler?

Największa bzdura to to, że piję alkohol i że mam jakieś uzależnienie. To obłęd, ponieważ ani u mnie w domu, ani nigdy nie było takiego problemu. To było jedno zdjęcie zrobione 20 lat temu w Katowicach i ono zmieniło percepcję ludzi. To bardzo boli, bo to nieprawda- wyznała.

Okazuje się, że obiektem plotek i niemiłych komentarzy są też włosy restauratorki.

Nie wiem, dlaczego ludzie się przyczepiają do doczepiania włosów, jak każda gwiazda na jakąś większą imprezę będąc blondynką, często tego używa, bo Polki mają trochę gorsze włosy niż Hiszpanki. Plotka, że jestem agresywna. Ja rozumiem, że czasem trzepnę talerzem, ale na co dzień jestem słodka i miła- powiedziała.

Gessler o hejterach: Oni muszą się leczyć

Gessler została zapytana także o to, czy bierze sobie do serca te krytyczne uwagi i nieprzychylne komentarze.

Nie przejmuję się. Ja współczuję ludziom, którzy muszą żyć tym, żeby komuś zrobić krzywdę. Oni muszą się leczyć, bo to jest najgorsze zło, które później wchodzi w nas i robi nam samym krzywdę. Oni mają duży problem. Bardzo im współczuję