Magda Gessler po raz pierwszy wyszła za mąż, gdy miała 24 lata. Poślubiła wówczas Volkharta Müllera, który był niemiecki dziennikarzem. Para wspólnie zamieszkała w Hiszpanii.

Reklama

Mężczyzna zmarł na raka. Owocem ich związku jest syn Tadeusz Müller. W jednym z wywiadów powiedział on, że jego relacje z matką obecnie są wzorcowe, ale nie zawsze tak było. Powodem było to, że Gessler była bardzo mocno pochłonięta pracą.

Nie mam do niej żalu. Jesteśmy z Larą wzmocnieni życiowo, ona też ma super doświadczenie. Doceniam to, że nie była matką Polką, tylko kobietą, która robiła coś wspaniałego. A my też na tym skorzystaliśmy, bo jesteśmy twardsi - mówił.

Reklama

Tadeusz na swoim Instagramie zamieścił zdjęcie ojca. Pod fotografą zamieścł też wzruszający wpis. Pojawiły się w nim wspomnienia o dokonaniach dziennikarza, który m.in. dokumentował upadek reżimu Francisco Franco, pracował w Angoli, Mozambiku, Peru, ale też portretował rodzinę królewską.

Był człowiekiem oddanym sprawom ludzi, fascynowała go hiszpańska kultura prowincji. Dziękuje @magdagessler_official za niekończące się opowieści o Volko – czytamy.