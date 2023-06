Magda Gessler, która jest znaną restauratorką i emitowanego od lat na antenie TVN programu "Kuchenne rewolucje" od czasu do czasu wypowiada się na tematy związane ze związkami, miłością i partnerstwem.

Tak było i tym razem. Pomponik w rozmowie z restauratorką poruszył kwestię porzucania przez mężczyzn partnerek dla młodszych kobiet. Gessler stwierdziła, że jej zdaniem coraz więcej mężczyzn wybiera opcję życia z mężczyzną z powodu strachu przed kobietami.

Gessler o mężczyznach: Coraz więcej wybiera opcję męsko-męską

Powiem to bardzo odważnie, coraz więcej mężczyzn wybiera opcję męsko-męską przez to, że się boją kobiet, dlatego że kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn i nie potrafią absolutnie być kobiece, bo są już tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, sensualności. To nie chodzi porno, seks, tu chodzi zwyczajną, słodką, kobiecą sensualność - stwierdziła.

Ta wypowiedź Gessler bardzo oburzyła internautów.

Lubię Magdę, ale co ona wygaduje?; Ale odklejona; Niech pani powie, że to nie było na serio; Czy to prima aprilis?; A to nie jest tak, że decyduje za nas orientacja i tak jakby nie mamy na to wpływu?; Ale to tak nie działa...; Co tu się wydarzyło? - pisali.