Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie ogłosili, że są parą w październiku ubiegłego roku.

Para mieszka wraz z dwójką dzieci aktorki - Heleną i Adamem. To owoce jej związku z Marcinem Hakielem.

Wielu fanów Kurzajewskiego zastanawia się, jak prezenter radzi sobie w roli "ojczyma".

Portal Jastrząbpost.pl zapytał Macieja o relacje z pociechami Kasi.

Wszystko zależy od nas, żeby mieć dobre relacje z osobami, z którymi jest się blisko, które nas otaczają. I to dotyczy nie tylko tych najbliższych, ale w ogóle funkcjonowania z ludźmi. Ja jestem człowiekiem uśmiechniętym, który lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać. Dla mnie to jest naturalne. Jeżeli w sposób naturalny, otwarty i dobry podchodzimy do tego, to naprawdę każdy jest w stanie zbudować dobrą relację - powiedział.