Choć Kasia i Maciek nie pokazali wspólnego zdjęcia z wypadu do Krakowa, Instagramowicze od razu zorientowali się, że para spędza ten dzień razem. Nie było to trudne, bo na profilach obojga państwa pojawiły się fotografie dokumentujące wizytę w restauracji i zamówienie charakterystycznego śniadania. Internauci od razu gdy zobaczyli szakszukę i roślinne kiełbaski serwowane w patelni, rozpoznali miejsce, do którego zawitali szczęśliwi zakochani.

Zarówno Kasia, jak i Maciej opatrzyli też zdjęcia podobnymi opisami. Dali w nich wyraz swojemu szczęściu i radości z tego, że mogą razem spędzić wolny dzień. Fani podzielali ich emocje. Pisali, że nie ma nic lepszego od wolnego dnia w doborowym towarzystwie i że oboje pięknie wyglądają. Zachwycano się także samym daniem, które zamówili. Zapytano też jednak, dlaczego nie pokazali wspólnej fotografii. Odpowiedź nie padła.