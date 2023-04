Michał Koterski właśnie promuje swoją autobiografię. W książce, którą nazywa "spowiedzią" dużo miejsca poświęcił uzależnieniu od narkotyków oraz walce z nałogiem.

Reklama

Podczas rozmowy z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim aktor wypowiedział się na temat Antka Królikowskiego, który kilka miesięcy temu został zatrzymany przez policję, prowadząc auto w dniu swoich urodzin. Pierwsze badania wykazały, że w jego organizmie wykryto ślady THC. Aktor tłumaczy, że miało to związek z jego leczeniem stwardnienia rozsianego, a sprawą już zajęła się prokuratura.

Kiedy Koterski powiedział, że na podstawie jego autobiografii ma powstać film, Wojewódzki rzucił, że być może to idealna rola dla Antka Królikowskiego.

Reklama

Jak Koterski widzi przyszłość Królikowskiego?

Antek jest naprawdę zdolnym aktorem. Dzisiaj, jak na niego patrzę, to niestety widzę siebie z tamtych lat, bo tak samo zrujnowałem swoje życie. Chodzi mi o to, w czym on teraz tkwi, nie chcę się rozwijać na ten temat, bo to jest jego życie - powiedział Koterski, nawiązując do ostatnich doniesień na temat Królikowskiego.

Stwierdził, że główne podobieństwo między nim a Antonim dotyczy uzależnienia.

Po prostu ta historia jest bardzo podobna do mojej, jeśli chodzi o substancje, jakie przyjmuje. Myślę, że jeśli on by się z tego wydostał, jeśli by wykonał ogromną pracę i dokonał przemiany, to myślę, że za parę lat, w trzeźwym życiu mógłby to rewelacyjnie zagrać - powiedział Michał.