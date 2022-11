Gwiazdy pojawiły się w "Dzień Dobry TVN", by porozmawiać na temat kłótni w związkach.

Blanka Lipińska stwierdziła, że ma dość kłótliwy charakter i pracuje nad nim na terapii. Dzięki niej tłumi w sobie negatywne emocje. Nie lubi się kłócić ze swoim partnerem, ale za to uwielbia godzić.

Właśnie dlatego kochanie się z tobą kłócę – powiedziała do kamery.

Jej wypowiedź nie spodobała się Edycie Herbuś. Tancerka zdobyła się na dosyć uszczypliwą uwagę.

To coś kiepsko twoja terapia działa, jak ty w środku krzyczysz. Trzeba właśnie na zewnątrz wydobywać z siebie…Uważam, że kłócić się trzeba jak już, to zamaszyście. Ja tak właśnie robię. Uważam, że kłótnia polega na tym, że nadrabia się zaległości w wyrażaniu różnych rzeczy i to jest potrzebne - stwierdziła.