Wygrana Blanki w krajowych eliminacjach do konkursu Eurowizji 2023 odbiły się szerokim echem. Wiele osób zarzucało TVP, że wygrana piosenkarki była "ustawką".

Okazuje się, że piosenkarka wciąż musi mierzyć się z krytyką a hejterzy pozwalają sobie wobec niej na komentarze, które przekraczają jakiekolwiek granice.

Nie wchodzę na Instagramie do zakładki "Inne" w wiadomościach, bo pojawia się we mnie lęk, że znowu otrzymam mail, w którym ktoś, kto mnie nie zna, będzie życzyć mi śmierci. "Zabij się, szmato" - krótkie zdanie, dostałam je, dwa wyrazy, ale wywarły na mnie ogromne, negatywne wrażenie. Zawsze chętnie czytałam wiadomości i odpowiadałam na nie, ale nie teraz - mówi.

Blanka w rozmowie z tygodnikiem "Wprost" przyznała, że gdyby mogła cofnąć czas, nie wzięłaby udziału w konkursie.

Nie wiem. Bo choć to, co się dzieje, jest straszne, liczę, że zakończy się pozytywnie. Czy tak będzie? Nie wiem. Powinnam cieszyć się z tego, że przeszłam przez preselekcje. Niestety ta szansa została mi odebrana. Bez powodu - mówi.

Gdy "Solo" pojawiło się w Internecie, internauci w wielu komentarzach pisali pod teledyskiem, że to idealny kawałek na Eurowizję i że powinnam zgłosić się z nim do konkursu. I nie jest to teraz moja fantazja czy kłamstwa. Można sprawdzić, że rzeczywiście tak było. Te komentarze dalej tam są. Pomyślałam, że może jest to dobry pomysł i warto się zastanowić. Zgłosiliśmy piosenkę, dostałam się do pierwszej dziesiątki. No, a później... Stało się to, co się stało. (...) Nie jadę reprezentować Polski, bo ktoś mi to załatwił. Tak wybrało jury i widzowie - zapewnia.

Czy zastanawiała się nad tym, by zrezygnować?

Przeszło mi to przez myśl, ale w sumie, dlaczego mam się wycofywać? Czy ja komuś coś zrobiłam? Zachowywałam się niewłaściwie? No nie. Konstruktywną krytykę wzięłam do siebie i będę starała się wcielić mądre uwagi w życie. (...) Żeby zatrzymać falę nienawiści, będę musiała coś udowodnić. A to nie powinno tak być, bo nikomu nie zrobiłam nic złego. Wzięłam udział w preselekcjach do konkursu Eurowizja. I je wygrałam. Tyle. Jednak okazało się, że aż tyle -stwierdza.