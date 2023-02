… 24-letni Jann był dziś gościem w studiu "Dzień dobry TVN". W rozmowie z prowadzącymi wydanie Ewą Drzyzgą i Agnieszką Woźniak-Starak artysta miał okazję opowiedzieć o sobie - o tym, że muzyka od zawsze była jego pasją, że wyjątkowo rzadki głos, którego jest szczęśliwym posiadaczem - kontratenor - odkryto dopiero, gdy jako nastolatek wyjechał do Irlandii, o inspiracjach, które towarzyszą mu w tworzeniu bardzo wyrazistego wizerunku scenicznego.

Zapytany o to, jak się czuje po przegranej w preselekcjach do Eurowizji (>>> ZOBACZ>>> Coraz więcej niejasności wokół wyniku preselekcji Eurowizji 2023 <<<), Jann dyplomatycznie odpowiedział: Czuję się wygrany. Dla mnie to jest bardzo fajne, że zebrałem wokół siebie takich ludzi, którzy mnie wspierają. Mogę działać i tworzyć z jeszcze większym wsparciem i większą liczbą odbiorców.

Na profilu programu na Instagramie internauci nie kryją radości z wizyty muzyka w DDTVN. Dziękują za zaproszenie go do programu. Nazywają prawdziwym zwycięzcą, zwycięzcą Polaków, naszym reprezentantem. Wielu komentujących wyraziło zachwyt talentem Janna i doceniło to, że TVN promuje młodych charyzmatycznych artystów.

"Dziękuję bardzo za ten wywiad. W TVP raczej już go nie zobaczymy" - napisał ktoś, prorokując tym samym, że teraz to TVN będzie "stacją wspierającą" Janna.

