W niedzielnych preselekcjach do tegorocznego konkursu Eurowizji wygrała Blanka i to ona pojedzie do Liverpoolu. Kim jest piosenkarka?

Zwyciężczyni polskich preselekcji do Eurowizji 2023, czyli Blanka podczas eliminacji wykonała piosenkę "Solo". Reklama Tak naprawdę nazywa się Blanka Stajkow i ma polsko-bułgarskie korzenie. Swoją pierwszą piosenkę napisała, gdy miała 14 lat. Swoje zdolności wokalne i taneczne rozwijała w USA. Występowała tam śpiewając z gitarą na sesjach Open Mic w różnych restauracjach i pubach w Los Angeles i Nowym Jorku, m.in. w klubie The Bitter End, gdzie swoją karierę zaczynała m.in. Lady Gaga. Po powrocie do Polski można było zobaczyć ją w 10. edycji programu "Top Model". Nie udało jej się zdobyć uznania jury, ale nagrała wówczas piosenkę "Better", która odsłuchana została ponad 440 tys. razy. Blankę można było również zobaczyć w teledysku Smolastego "Pijemy za lepszy czas". Teraz udało jej się zdobyć podium polskich preselekcji dzięki piosence "Solo". Reklama To piosenka o miłości, która okazała się zwykłą "ściemą". Łatwo stracić dla kogoś głowę, ale kiedy nagle okazuje się, że druga połówka z nami pogrywa, optyka zmienia się o 180 stopni. Trzeba umieć powiedzieć dość. Zrozumieć, że lepiej jest nam... SOLO, bo sami siebie nie rozczarujemy - mówiła o utworze Blanka. Autorami nagrania są Maciej Puchalski, Mikołaj Trybulec, Bartłomiej Rzeczycki, Marcin Górecki, Blanka Stajkow (muzyka) oraz Blanka Stajkow i Maria Broberg.