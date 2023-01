W programie “Twoja twarz brzmi znajomo” widzowie zobaczą nowego jurora Pawła Domagałę a jako nowego współprowadzącego Macieja Rocka.

Reklama

Wśród uczestników pojawią się Julia Kamińska, Piotr Stramowski oraz Krzysztof Ibisz.

We wpisie w zabawny sposób nawiązano do "wiecznie młodzieńczego wyglądu" gwiazdy Polsatu.

Tego Pana chyba nie musimy Wam przedstawiać. Jest świetnym prezenterem, ale jak poradzi sobie na naszej scenie? Przed Wami najmłodszy uczestnik wszystkich edycji - czytamy.

Sam Ibisz również zabrał głos.

Reklama

Jak wiecie, prowadzę "Taniec z gwiazdami", żeby w nim nie tańczyć. Z "Twoja twarz brzmi znajomo" mi się nie udało. Będę śpiewał. Nie zdziwię się, jak ludzie moje wyczyny wokalne będą używać jako syreny alarmowe, a ja stanę się Twarzą zatyczek do uszu. W każdym razie obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nie zepsuć Wam tych pięknych piątkowych wieczorów - napisał.

O komentarz na temat występów byłego męża pokusiła się także była żona prezentera Anna Nowak-Ibisz.

Być twarzą zatyczek do uszu to fajna sprawa - mają we mnie wiernego klienta od lat, niemieckie najlepsze. Lata temu śpiewałeś w telewizji dla naszego synka "Kołysankę dla okruszka" i było bardzo dobrze! Na co dzień słoń na ucho też Ci nie nadepnął, także... ten... Trzymamy kciuki za kontrakt z zatyczkami! Będzie Pan zadowolony i my też - napisała.