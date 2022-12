Najważniejszym wydarzeniem podczas wtorkowego wieczoru była gala z okazji 30-lecia Polsatu.

Na czerwonym dywanie w Teatrze Wielkim nie zabrakło wielu gwiazd. Jedną z nich była Olga Bołądź.

Aktorka założyła obcisłą sukienkę z marszczeniami i mocno podkreślonym dekoltem. Jednak nie on przykuwał uwagę a jej zaokrąglony brzuszek.

Podczas pozowania do zdjęć Olga kładła na nim ręce. W ten sposób dając do zrozumienia, że spodziewa się drugiego dziecka. Pierwsze to syn Bruno, który ma 9 lat.

W rozmowie z Pudelkiem Olga potwierdziła, że niebawem zostanie mamą.

To jest piękna i dobra nowina - napisała w sms-ie do redakcji.

Ojcem dziecka jest zapewne obecny partner Olgi, czyli Kuba Chruścikowski. To właściciel kilku warszawskich klubów.