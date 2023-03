Chwilę po zakończeniu show "Top Model" Olga Kaczyńska zniknęła z show-biznesu i zaczęła studia medyczne. Po drodze zaręczyła się i wzięła ślub.

Jej mężem jest Łukasz Smolikowski. Okazuje się, że teraz ich rodzina się powiększy.

Olga właśnie zaprezentowała w sieci ciążowe krągłości. Na zdjęciach zamieszczonych na Instagramie pozuje w bikini a do jednej z fotografii dołączyła grafikę, które przedstawia bociana z dzieckiem w zawiniątku. Dodała też podpis, sugerujący, że niebawem nowy człowiek pojawi się na świecie.

Just the three of us - czytamy.

Olga zdradziła przy okazji gratulacji od fanów, że jest w 23. tygodniu ciąży.