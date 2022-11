Dominika Gwit o tym, że spodziewa się dziecka poinformowała latem. Wrzuciła do sieci zdjęcie wraz z mężem.

Pokazała też kadr z badania USG. Nie kryła, że było to jej wielkie marzenie, a o potomstwo starali się przez kilka lat.

Od czasu podzielenia się po raz pierwszy radosną informacją, co jakiś czas zdradza, jak idą jej przygotowania do przyjścia na świat pierwszej pociechy.

Wiadomo, że będzie to chłopiec. Dominika nie ma problemu z pokazywaniem, jak będzie wyglądała wyprawka oraz pokoik dla dziecka, ale jak zapowiedziała zarówno imię, jak i wizerunek maluszka pozostaną tajemnicą.

Teraz aktorka postanowiła odpowiedzieć na kolejne pytania.

Internautów interesowały kwestie związane z ciążą, w tym to, ile Gwit przytyła w odmiennym stanie.

U mnie się akurat tak zdarzyło, że nie przytyłam nic. Cały czas ważę tyle samo, ile ważyłam jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, więc najprawdopodobniej zeszczuplałam dosyć sporo. Ale u dziewczyn plus size często tak jest. Każdy organizm jest inny i akurat u mnie się tak wydarzyło. Wiem, że to jest normalne u osób, które mają zaburzenia metaboliczne tak jak ja. To się podobno często zdarza – odpowiedziała.