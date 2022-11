Podczas niedzielnego Q&A Blanka Lipińska odpowiedziała na kilka pytań związanych z zakupionym niedawno domem na wsi.

Budynek wymaga gruntownego remontu.

Teraz zaczynamy remont domu w lesie, to tam zwracam uwagę na to, aby było super przytulnie. Nie w stylu Lipińskiej. Myślę, że będzie to duże zaskoczenie dla wszystkich, jak ten dom będzie wyglądał. Teraz już mogę powiedzieć, że jestem dumnym posiadaczem ziemskim. Jest tam rzeczka, ma ze 3 metry, ale pływają w niej ogromne sumy, można się tam kąpać i są tam raki, co może sugerować, że woda jest tam bardzo czysta – mówiła Lipińska w rozmowie z Jastrzabpost.pl.

Jeden z obserwatorów zapytał Blankę, czy spędzi nadchodzące święta w zakupionym domku.

Jeśli Karol (szef budowy) jest w stanie zrobić generalny remont, czyli wymianę wszystkich instalacji, podłóg, sufitów, postawić ściany, wymurować kominek itd. w miesiąc – to czemu nie - odpowiedziała.

Inny z obserwatorów zasugerował, że może powinna skorzystać z pomocy ekipy programu "Nasz nowy dom", którego prowadzącą jest Katarzyna Dowbor.

Fachowcy z show Polsatu wykonują złożone prace remontowe w pięć dni (lub siedem w ekstremalnych przypadkach).

Niech pan Karol poprosi o pomoc panią Dowbor, to za 5 dni będzie miała pani remont skończony - napisał internauta.

Mhm, a za 10 dni chałupa się rozleci – odpisała Lipińska.