... W ostatnim tygodniu października Blanka Lipińska pojawiła się na pokazie nowej kolekcji odzieży marki Pinko. To tam reporter portalu pomponik.pl zadał jej pytanie o to, co sądzi o niedawnej wypowiedzi swojej koleżanki Natalii Siwiec, która stwierdziła, że środki odurzające brane w dobrym otoczeniu i dobrym towarzystwie dobrze wpływają na psychikę.

Bez chwili zastanowienia Blanka odpowiedziała, że nie ma zdania na ten temat, ponieważ nie bierze narkotyków. Wiele lat temu miała drobne doświadczenia z marihuaną, ale bardzo źle je wspomina i od tamtej pory nie zbliża się do żadnych narkotyków. Środki odurzające kojarzą jej się z utratą kontroli nad sobą, a jako że jest - jak to nazwała - typem panikary, bardzo boi się tego rodzaju sytuacji.

Dodała też jednak, że nie ma problemu z przebywaniem w towarzystwie ludzi, którzy korzystają z "narkotykowych dobrodziejstw". Pomaga jej w tym alkohol. Lipińska powiedziała, że to jedyna używka, jaką stosuje.

Należą się jej brawa...?