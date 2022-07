Karolina Pisarek i Roger Salla wzięli ślub 10 czerwca. To było jedno z najgłośniejszych wesel w polskim show-biznesie.

Reklama

W rozmowie z Pomponikiem świeżo upieczona mężatka postanowiła powiedzieć, jakie kwoty otrzymała od gości w weselnych kopertach.

Głównie dostaliśmy koperty. Był też na przykład przepiękny prezent: układ gwiazd z tego wieczoru. To już wisi na naszej ścianie w domu i to jest naprawdę taki prezent, który jak na niego się patrzy to, aż zapiera dech w piersiach - mówi Pisarek.

Niektórzy goście zamiast koperty przesłali parze młodej przelewy.

Reklama

Koperty otwieraliśmy właściwie z Rogerem i zapisywaliśmy wszystko w notatniku. Patrzyliśmy, czy nam się troszkę zwróciło. (...) Największa kwota w kopercie nie przelewem? Bo jeszcze były przelewy! W kopercie to największa kwota pojawiła się 20 tys. zł, a przelewem 100 tys. - wyznała Pisarek.