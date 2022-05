Syn Justyny Steczkowskiej - Leon związał się ze starszą o 11 lat influencerką Ksenią.

Okazuje się, że piosenkarka pokochała ją jak swoją córkę.

Gdy Ksenia weszła do naszego domu, pomyślałam: "Jaka piękność, syn ma szczęście! A potem się okazało, że jest nie tylko piękna, ale też mądra, inteligenta, taka czuła, pełna serca dla Leona i ludzi dookoła, a to są cechy sto razy ważniejsze niż jej zjawiskowa uroda, no ale zawsze miło popatrzeć na ładną dziewczynę, prawda? - mówi w rozmowie z Pomponik.pl Steczkowska.

Dodała, że już wkrótce znowu jadą na rodzinne wakacje z Ksenią