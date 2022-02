W niedzielę późnym popołudniem przed siedzibą TVP na ulicy Woronicza w Warszawie odbył się koncert "Solidarni z Ukrainą".

Na scenie wystąpili m.in.: Ryszard Rynkowski, Viki Gabor, Mikołaj Krawczyk, Filip Lato, Enej, Julia Belej, Maryla Rodowicz, czy Justyna Steczkowska.

Ta ostatnia wykazała się wyjątkowym gestem, który ogłosiła podczas trwania koncertu, między śpiewanymi piosenkami.

Honorarium, jakie zostało jej zaoferowane za udział w wydarzeniu w całości postanowiła przeznaczyć dla dzieci z Ukrainy, uciekających przed wojną.

Dom to piękne miejsce dla nas wszystkich. Dlatego życzę wszystkim tym, którym przyszło żyć w owładniętym wojną kraju, żeby jak najszybciej i najbezpieczniej wrócili do domu, ale same życzenia nie wystarczą. Liczy się każda pomoc - powiedziała Justyna Steczkowska.

Swoje dzisiejsze honorarium przeznaczam dla dzieci, bo to dla nich wojna jest rzeczą trudną do zrozumienia. Żeby znowu mogły być dziećmi, bawić się, cieszyć i wrócić do domu - dodała.