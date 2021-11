Sprzątam tylko pomiędzy koncertami, czyli bardzo rzadko. Ale jak już sprzątam, to robię to doskonale. Błysk to mało powiedziane. To jest po prostu magia, tego się nie da opisać - zakomunikowała z uśmiechem trenerka "The Voice of Poland".

Okazuje się, że Justyna Steczkowska nie przepada za gotowaniem, choć jak sama mówi: Gotuję całkiem dobrze.

Ale nigdy tego nie robię, ponieważ podpisałam intercyzę, w której napisałam, że nie będę nigdy zmywać garnków, to jest nie moja praca. I nie zgadzam się w małżeństwie na takie traktowanie mnie - wyznała Justyna Steczkowska.

Pierwsze co zrobił mój mąż, kupił zmywarkę, a potem tak doskonale nauczył gotować dzieci, że w moi mężczyźni gotują w domu. Jeden i drugi świetnie gotuje, mąż świetnie gotuje, szwagier świetnie gotuje - dodała.