Patryk Vega poinformował, że historia Kamila Durczoka zainspirowała go do napisania kolejnego scenariusza filmu. Co na to była żona Durczoka?

Patryk Vega stwierdził, że zmarły w listopadzie ubiegłego roku Durczok to "postać rodem z Dostojewskiego". Jego zdaniem w oparciu o jego historię mógłby nakręcić film pełen seksu, narkotyków i alkoholu. O jego nowy pomysł "Fakt" postanowił zapytać byłą żonę Durczoka, czyli Mariannę Dufek. Durczok w ostatnim wywiadzie: W TVN wobec leni i niekompetentnych osób byłem tyranem Zobacz również Dziennikarka TVP3 Katowice stwierdziła, że Vega nie ma raczej co do niej dzwonić na konsultacje. Myślę, że Kamil nie zasłużył sobie na to, żeby Vega robił o nim film. Doprecyzowując - jak najgorzej oceniam twórczość tego reżysera. I nie mamy o czym ze sobą rozmawiać - powiedziała.