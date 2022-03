Antoni Pawlicki to kolejna gwiazda, która przyjęła pod swój dach uciekające przed wojną kobiety z dziećmi.

Na Instagramie aktora pojawił się właśnie emocjonalny wpis, w których zwraca się bezpośrednio do Wladimia Putina.

Alena i jej dwutygodniowy syn oraz towarzyszki wojennej tułaczki są już bezpieczne u nas w domu. Podczas kiedy ich mężowie i ojcowie walczą z ruskim najeźdźcą o wolność swoją i naszą, my mamy obowiązek przynajmniej zaopiekować się ich rodzinami - pisze.

A teraz do ciebie, ty sku******! Popatrz, w oczy tych dziewczyn i dzieci, które skazałeś na tułaczkę! Popatrz na zdjęcia trupów, które pokrywają teraz Ukraińską ziemię! Ten ogrom nieszczęścia do ciebie, ch***, wróci! Karma wraca i dobrze o tym wiesz, złamasie. Ty, tak samo jak wszyscy inni, którzy zaczynają wojnę, nigdy nie będziecie szczęśliwy! Zdechniesz w męczarniach, bo ten ogrom cierpienia i zła, które sprowokowałeś, wróci do ciebie! Przegrasz, a szczury z twoje klatki zjedzą cię żywcem! - nie przebiera w słowach aktor.