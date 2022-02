Wielu polskich celebrytów wspiera Ukrainę, publikując na Instagramie zdjęcia i grafiki, będące symbolem wsparcia dla naszych sąsiadów. Wśród nich jest Mateusz Damięcki.

Przecież to zawsze były czarno-białe zdjęcia – napisał Damięcki. Nawiązał w ten sposób do zdjęć nalotów powietrznych, które do tej pory oglądaliśmy wyłącznie w archiwach z czasów I czy II wojny światowej.

Obejrzałem dziś amatorski film z nalotu rosyjskiego samolotu, który wystrzelił rakiety niszcząc ukraiński dom mieszkalny. Serce na chwilę stanęło, a potem zaczęło łomotać jak szalone. I nie może przestać do teraz - napisał.

Ukraino – walcz i miej siłę! Jesteśmy przy tobie. Świecie – pomóż Ukrainie! Nie masz innego wyjścia! - stwierdził.

Rosjo – wstydź się i opamiętaj! - zaapelował.

Moi przyjaciele rosyjscy, ci, którzy zawsze staliście po właściwej stronie – bądźcie silni w tym trudnym czasie, to wy będziecie tworzyć nowy świat po tragedii, której właśnie jesteśmy świadkami – dodał.