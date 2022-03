Wpis Chajzera na Instagramie dotyczył ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Chodzi o korytarze humanitarne, które Rosjanie pozwolili otworzyć w atakowanych miejscowościach Mariupol i Wołnowacha, ale które ich żołnierze, zamiast pozwolić rodzinom i cywilom na ucieczkę, zaczęli ostrzeliwać.

Reklama

Oglądam "Fakty" i nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Rosyjscy mordercy w mundurach czegoś, co nazywają armią, strzelają do uciekających cywilów. W korytarzach humanitarnych. Do matek z dziećmi na rękach. Z dziećmi w wózkach. Do cywilnych samochodów. Do ludzi z walizkami. Nieuzbrojonych. To, co zobaczyłem, odebrało mi mowę, apetyt, siłę, czuję bezsilność i bezradność. Widok trupów tych niewinnych ludzi jest paraliżujący - napisał.

Rosjanie, jesteście mordercami. Nie prowadzicie wojny. Prowadzicie ludobójstwo i zbrodnie. Te kobiety i dzieci, do których strzelacie jak do kaczek, to jest to zagrożenie z zachodu, którego tak się boicie? To jest cel waszej operacji specjalnej? Banda morderców - stwierdził.