Kochani wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają to w nosie to, co może się z nami wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania w domu musiałem się znaleźć tutaj - mówi na nagraniu Piasek.

Zareagowała na nie Viola Kołakowska. Oskarża piosenkarza o to, że udaje chorobę.

Cóż to jest za żenada. Kiepski aktor z ciebie Andrzej, naprawdę zły... Co to jest za obrzydliwa propaganda... Do czego się posuną? Co za to dostałeś? - napisała na swoim profilu.

Kołakowska znana jest z tego, że wiele razy wyrażała swoje sprzeczne z opiniami lekarzy, zdanie na temat pandemii. Aktorka atakowała również osoby publiczne, które przyznały się do zakażenia koronawirusem i walki z chorobą. Celebrytka uważa, że "za całą pandemią stoi Bill Gates", a wszystkich zakażonych kolegów z branży obraża i wyzywa, sugerując, że "się sprzedali".

Kto skrytykował Kołakowską za wypowiedź o Piasku?

Jej krytykę Andrzeja Piasecznego skomentowała m.in. Karolina Korwin-Piotrowska.

Tymczasem w równoległym świecie "wybitna aktorka" od antyprykatora poucza ledwo łapiącego powietrze w szpitalu, pod tlenem, poważnie chorego Andrzeja. Od dawna nie tykam celebryckiej patologii, ale miałam i mam na Covid chorych przyjaciół, znam ten oddech, słyszałam, gdy rozmawialiśmy na Skype ten kaszel, ten straszny świst w płucach, mam chore serce i wiem, co to niska saturacja, wiem, co to znaczy dusić się... Znam i bardzo lubię Andrzeja. Zastanawiam się teraz, kim trzeba być, by to robić, robić publicznie, obrażać kogoś w taki straszny, obrzydliwy i haniebny sposób, co trzeba mieć w głowie, by to robić?! - napisała Karolina Korwin-Piotrowska.