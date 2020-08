Karolak wybrał się ostatnio do jednego ze sklepów sieci Ikea. I choć przed wejściem widnieją informacje, że klienci mają obowiązek noszenia maseczek, uznał najwyraźniej, że jego to nie dotyczy. Niestety, ochrona niewrażliwa na fakt, iż ma do czynienia z popularnym aktorem, najpierw poprosiła go o zakrycie ust i nosa, a kiedy spotkała się z odmową, wyprosiła go ze sklepu.

Oburzony Tomasz Karolak pożalił się na to, jak został potraktowany w mediach społecznościowych:

Właśnie doświadczyłem wyproszenia ze sklepu IKEA, dlatego że nie zasłaniałem maseczką ust i nosa. Mam badania z krwi, że wszystko jest w porządku, bo egzystuję na planach filmowych. To ja powinienem zadzwonić na policję, bo bezpodstawnie usunięto mnie ze sklepu. Zakrywanie maseczką nosa jest, jak wiadomo, sprzeczne z konstytucją. Poza tym jestem człowiekiem, który dba o własne zdrowie i prędzej bym się od ochroniarza zaraził - relacjonował na Instastories

W komentarzach na profilu aktora wywiązała się gorąca dyskusja. Część fanów zgodziła się z aktorem twierdząc, że nikt nie może zmuszać obywateli do noszenia maseczek. Pojawiło się jednak także wiele głosów krytycznych wobec postawy Karolaka:

W końcu to jest ten moment kiedy obrażony narcyz jest niebezpieczny dla otoczenia.

Tylko ciekawe czy chodzi o standardową wielkość czy po prostu nie jest w stanie ogarnąć mechanizmów zakażania Covid-19.

Jestem osobą po 60. Bardzo Pana lubię . Maseczkę noszę aby chronić siebie i innych. Osoby w sklepie bez maseczki myślą tylko o sobie

Czy naprawdę tak trudno założyć maseczkę?

Prawo jest równe dla wszystkich panie celebryto!

Na pewno z postawy Tomasza Karolaka dumna jest była partnerka i matka jego dzieci, Viola Kołakowska, która od dawna zachęca swoich obserwatorów do nieprzestrzegania obostrzeń sanitarnych twierdząc, że pandemia koronawirusa to wymysł mediów i Billa Gatesa.