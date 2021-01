Niepełnosprawny sportowiec, który kilka lat temu stracił prawą nogę w wypadku, był uczestnikiem 11. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Zrezygnował z udziału w programie przez kontuzję, ale powrócił na chwilę na taneczny parkiet w zastępstwie za inną parę, u której wykryto koronawirusa.

Teraz o Sylwestrze Wilku zrobiło się głośno z racji jego prywatnych decyzji.

Sportowiec postanowił się zaręczyć.

My jeszcze dochodzimy do siebie, ale nie chcemy dłużej trzymać tego w tajemnicy W Nowy Rok, kilka sekund po północy powiedziała TAK! i zgodziła się zostać moją żoną. To będzie dobry rok! - napisał.

Zamieścił też zdjęcie rąk na tle czerwonych róż. Uwagę przykuwa pierścionek, który narzeczona Sylwestra, czyli Julia ma na palcu.