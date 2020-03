Zobacz, jak nisko trzeba upaść, żeby się potem podnieść i być tu, gdzie jesteś. Jestem zaszczycona, że mogę cię oceniać. Bądź przykładem dla wszystkich ludzi, którzy siedzą przed telewizorem i nie mają siły się podnieść - mówiła wyraźnie wzruszona Iwona Pavlović. Nie tylko jurorkę poruszyła historia Wilka. Trudno się dziwić.

Miał zaledwie 12 lat, gdy zaczął biegać. Wkładał w to całe serce, więc bardzo szybko pojawiły się pierwsze sukcesy. Niestety kilka lat później chłopak wpadł w tarapaty. Uzależnił się od alkoholu, narkotyków i leków. To właśnie wtedy po raz pierwszy musiał zawalczyć o swoje życie. I udało się. Sylwester zerwał z nałogami i wrócił do sportowego trybu życia, a w sierpniu ubiegłego roku wziął udział w programie "Ninja Warrior Polska". Wtedy szczęście znowu się od niego odwróciło i młody mężczyzna uległ poważnemu wypadkowi, w wyniku którego stracił nogę. W jednym z pierwszych wywiadów po wypadku zapowiedział dziennikarce, że za trzy miesiące zobaczy go biegającego. Ta sama dziennikarka zjawiła się na pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami", by zobaczyć, jak radzi sobie sportowiec.

A nie mówiłem? – śmiał się Sylwek. Jednak tuż przed wyjściem na parkiet wcale nie było mu do śmiechu, a trema mocno dała o sobie znać. Dokuczał mu też ból, który wywołały ostatnie długie treningi. Na szczęście walc w wykonaniu Wilka i Hanny Żudziewicz zebrał ogromne brawa i pochwały od jury. Jak ten młody wojownik poradzi sobie w kolejnym odcinku? Czy sprosta latynoskim rytmom?