Latem tego roku w mediach pojawiła się informacja, że Ilona i Paul postanowili się rozwieść.

Teraz na ich facebookowych profilach pojawiła się informacja, która wskazują na to, że żyją w separacji.

Potwierdził to sam Paul Montana w rozmowie z Pudelkiem.

Kocham Ilonę ponad życie, ale naprawdę trudno jest nam razem żyć. Jesteśmy w separacji. Ilona poszła teraz na terapię 8-tygodniową. Mieszkamy osobno. Zobaczymy, co będzie, kiedy wróci. Trudno jest żyć bez niej, ale z nią jeszcze trudniej - powiedział.

Portal dopytał, co przyczyniło się do tego, że choć para mówiła o drugim ślubie, to się rozstała.

Wróciliśmy do siebie i nie udało się po prostu. Na razie żyjemy w separacji, żeby złapać oddech - stwierdził Paul.