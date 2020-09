Kilka miesięcy temu Filip Chajzer naraził się widzom śniadaniówki TVN za wyśmiewanie ataków paniki. Za całą sytuację dziennikarz przeprosił i zapewnił, że nie mia złych intencji. Filip najwyraźniej jednak nie odrobił lekcji z poprzedniej wpadki, bowiem właśnie zaliczył kolejną.

Reklama

Gośćmi czwartkowego wydania "Dzień Dobry TVN", które prowadzili Chajzer i Ohme, byli Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał, którzy poznali się na planie serialu 19+. Para niedawno wzięła ślub, dlatego prowadzący rozmawiali z nimi o ich życiu osobistym. W którymś momencie padło również pytanie o to, czy planują powiększenie rodziny. Kiedy małżonkowie odparli, że planowanie dziecka nie zawsze jest takie proste, Filip wypalił:

Nie jest to też takie trudne

Ten z pozoru niewinny komentarz zwrócił uwagę widzów, którzy w mediach społecznościowych wrazili swoje zniesmaczenie zachowaniem prowadzącego. Po pierwsze bowiem wiele mówi się ostatnio o tym, że pytanie o plany dotyczące dziecka są bardzo nietaktowne i mogą sprawić komuś dużą przykrość. O problemie tym mówiły między innymi celebrytki takie, jak Aleksandra Żebrowska, Paulina Sykut, Agnieszka Hyży, a ostatnio także Zofia Zborowska. Gwiazdy zwracały uwagę na to, że nigdy nie wiemy, czy za brakiem potomstwa nie stoi jakiś duży życiowy dramat, a poza tym, jest to kwestia bardzo intymna i osobista, o którą nikt obcy nie ma prawa pytać. Internauci napisali o tym w komentarzach:

Dwa dni temu w dzień dobry TVN był materiał o tym, dlaczego NIE WOLNO pytać kobiet, kiedy planują dziecko... Zaprosiliście psycholożkę, blogerkę, poruszyliscie ważny temat tylko po to, by chwilę potem znów popisać się ignorancją. Szczyt hipokryzji.

Okropne pytanie o planowanie potomstwa. A może ta kobieta miała za sobą poronienie albo starają się i maja trudności (to tylko przykłady)i co w takiej sytuacji? Nie zdajcie chyba sobie sprawy z tego jak bardzo nie na miejscu jest takie pytanie i jak może kogoś zaboleć.

Pytanie o dzieci bylo nie na miejscu, sami przyznaliscie, ze nietaktowne - a i tak zapytaliscie... Pomine fakt zarciku na koniec...

Wstyd!! To każdego prywatna sprawa, takie pytanie nie powinno paść !

Po drugie zaś widzowie wytknęli Filipowi Chajzerowi ignorancję wobec problemu niepłodności:

Panie Filipie, może Pan pokaże, jak to wcale nie jest takie trudne zajść w ciążę i mieć dzieci? Hmm? Bo jakieś 20% par w Polsce sobie z tym nie może poradzić, a to przecież to takie proste

Jakby "zrobienie" dziecka było takie proste, to nie istniały by kliniki leczenia niepłodności. Jezeli byłoby to takie proste to kobiety co miesiąc nie wylewałyby morza łez przy kolejnym negatywnym teście. Małżeństwa by sie nie rozpadaly (tak przez niepłodność rozpada sie wiele związków). Jeżeli byłoby to takis proste to świat byłby piekny, ale jak na razie dla mnie co miesiąc jest okrutny ...

Żenada. Panie Chajzer, wg psychologów niepłodność wywołuje takie same reakcje u człowieka jak śmierć bliskiej osoby. Pod rozwagę.

Tyle par walczy latami o swoje pierwsze dziecko, wydają tysiące złoty, aby mieć, chociaż nadzieje na potomstwo a wy uważacie, że zrobienie dziecka jest takie proste?! Tyle się mówi o tym, aby nie pytać, kiedy dziecko, a i tak, taka gafa w telewizji śniadaniowej. Odechciewa się was oglądać.

Reklama

Ogladalam wasz program. Coraz bardziej żenujące wypowiedzi pana Filipa.. które dotykają wiele osób. To nie pierwszy raz. Tak dużo się mówi o niepłodności. Straszny poziom dziennikarstwa, zero emocji i empatii. Najmniej udana para prowadzących

Filip Chajzer nie zdecydował się wejść w polemikę z krytykującymi go internautami i nie odpowiedział na żaden z tego typu komentarzy.