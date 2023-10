Julia Wieniawa to jedna z najgorętszych postaci polskiego show-biznesu. 24-latka, która ogromną popularność zyskała dzięki roli Pauliny w serialu "Rodzinka.pl", dziś próbuje swych sił również na scenie muzycznej. Wieniawa jest także jedną z najprężeniej działających influencerek w polskim Internecie. Jej profil na Instagramie obserwuje aż 2,1 mln użytkowników.

Julia Wieniawa nago i z ważnym apelem

Na swoim Instagramie Julia Wieniawa dzieli się głównie szczegółami dotyczącymi nowych projektów zawodowych, ale nie brakuje też kadrów z życia prywatnego, czy wakacyjnych fotek. Tym razem Julia poszła na całość. W środę 18 października zamieściła swoje nagie zdjęcie. Miała ku temu jednak ważny powód. Aktorka i piosenkarka dołączyła do grona znanych osób, które wykorzystują swoją popularność, by nagłośnić "różowy październik", czyli kampanię dotyczącą profilaktyki raka piersi.

"Skoro zmobilizowałyśmy się ostatnio podczas wyborów, to tym razem chciałabym, żebyśmy my Kobiety zmobilizowały się jeszcze do zrobienia jednej ważnej rzeczy" – zaczyna swój długi wpis Wieniawa. – "Aktualnie mamy październik, a jak wiecie, jest to miesiąc Świadomości Raka Piersi. Chciałabym tym postem przypomnieć Wam o tym, jak ważne jest regularne badanie piersi".

Julia Wieniawa zachęca do badania piersi. "Ja już, a Wy?"

Aktorka w dalszej części wpisu przypomina, że rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Jest również najczęstszą przyczyną zgonu. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby. Na szczęście pierwszy objaw, niebolesny guz, jest łatwy do wykrycia nawet podczas samobadania piersi za pomocą dotyku.

"Kolejnym elementem prawidłowej profilaktyki jest wykonywanie badania mammograficznego. Jest to obecnie najskuteczniejszą metodą wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Badanie USG piersi jest również doskonałą i szczególnie istotną metodą diagnostyczną dla młodych kobiet, u których nie przeprowadza się jeszcze mammografii" – tłumaczy Julia Wieniawa.

Aktorka przypomina, że każda kobieta w wieku 50-69 lat możeraz na dwa lata wykonać przesiewowe badania mammograficzne raka piersi bezpłatnie i bez skierowania, a od 1 listopada 2023 r. badania mammograficzne obejmą w Polsce kobiety w wieku 45-74 lat.

"Jeśli w tym roku jeszcze się nie zbadałyście, to wiecie, co robić! Ja już, a Wy?" – kończy swój wpis Julia Wieniawa.

Internautki popierają inicjatywę Julii Wieniawy

Inicjatywa Julii Wieniawy spotkała się z bardzo przychylnym i ciepłym przyjęciem. Internautki meldują w komentarzach wykonanie badań, dziękują też Julii, że zdecydowała się wykorzystać swoją popularność i zasięgi, by promować tak potrzebną akcję.

"Brawo Julio, bardzo ważny głos młodego pokolenia w trosce o zdrowie swoje i swoich bliskich, dojrzałych kobiet; Piękne zdjęcia i inicjatywa!; Świadomość w tym temacie jest mega ważna, dziękuję za przypomnienie; Julka, świetnie że edukujesz kobiety, twoje obserwatorki w większości są bardzo młode, ale trzebasię badać w kierunku profilaktyki raka piersi od wczesnej młodości; Brawo, Super, że nagłaśniasz ten temat z takimi zasięgami, może to dotyczyć każdej z nas; Jesteś Cudowna, Piękna inicjatywa, śliczne zdjęcia; Bardzo ważny post, super inicjatywa i fotki do tego genialne" – komentują internautki.