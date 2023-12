Julia Wieniawa należy do najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Aktorka zyskała rozgłos, kiedy dołączyła do obsady serialu "Rodzinka.pl". Głośno o niej również z powodu gorącego związku z aktorem Nikodemem Rozbickim.

Julia Wieniawa w prześwitującej bieliźnie

Wieniawa próbuje również swych sił jako piosenkarka, a ostatnio została jurorką w popularnym programie programu "Mam Talent!". Julia Wieniawa zadebiutuje w nowej roli u boku Marcina Prokopa i Agnieszki Chylińskiej.

Wieniawa znajduje przy tym wszystkim czas na współprace reklamowe i sponsorskie, których pokłosiem dzieli się oczywiście w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się wyjątkowo gorącą sesją zorganizowaną dla jednej z marek bieliźniarskich.

Na serii zdjęć opublikowanych na profilu aktorki na Instagramie, Wieniawa pozuje w mocno wyciętym czarnym kombinezonie, kozaczkach i w mocno prześwitującej bieliźnie. Sceneria skąpana jest w obfitym śniegu, którego płatki spadają nawet na prześwitującą Julkę.

"Petarda; Łał, no to pierwsze zdjęcie wymiata szczególnie; Ślicznie; Anioł!; Idealna; Najpiękniejsza na świecie; Julka, Twoja uroda to mistrzostwo! Zawsze się zachwycam, a zdjęcia boskie; Aż mi się gorąco zrobiło; To 5 zdjęcie jest niesamowicie piękne!!; Kocham twoją sensualność" - zachwycają się internauci w komentarzach.

Z pochlebnymi komentarzach pospieszyły też koleżanki z show-biznesu, m.in. Natalia Siwiec, Julia Kuczyńska Maffashion czy Patricia Kazadi.