Edyta Górniak często dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami na temat wiary i duchowości. Tak było i teraz. Jeden z fanów zapytał ją, co sądzi na temat Halloween.

Celebrytka przyznała, że nie bierze udziału w tego typu zabawach. Na pytanie "Czy celebrowanie Halloween sprowadza na nas złą energię?", odpowiedziała, że: "Tak, zawsze".

Wszystko, co symbolizuje krew, cierpienie, strach, tzw. śmierć - otwiera zaproszenie dla przestrzeni niskich lub bardzo niskich wibracji. Dla dziwnych lub ciężkich okoliczności i odczuć... nie od razu. I to zmyla ludzi, bo nie łączą zdarzeń - stwierdziła.

To trochę jak nieświadoma i bardzo niebezpieczna zabawa w wywoływanie duchów i zaproszenie ich do swojego życia i do swojego domu. Nawiedzony dom baardzo ciężko uwolnić... Ale - możesz zawsze zaryzykować - dodała.