Edyta Górniak została ostatnio prelegentką na XIX Zlocie Wolnych Ludzi "Harmonia Kosmosu 2022".

Z artykułu opublikowanego na portalu "Gazety Lubuskiej" wynika, że Górniak obwieściła w trakcie swojej przemowy, jakoby na Ziemi żyli "bioroboty, hybrydy i reptilianie", a ona sama miała otrzymać "przekazy" i tym samym przewidzieć pandemię. Dziękowała też Matrixowi i dywagowała, że "nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę".

Chciałabym, żebyśmy tak prawdziwie, z serca, podziękowali Matrixowi, dlatego, że dzięki niemu możemy przypomnieć sobie wartości i zapragnąć najmocniej w świecie prawdy i życia w tej prawdzie. Potrzebowaliśmy takiego wstrząsu i kopniaka, i dziękujemy im za to. Nie każdy, kto wygląda jak człowiek, ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne, ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, ze źródłem i zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wszelkiego stworzenia. To, że ja wystąpiłam w obronie ludzi dwa lata temu, to było z pełnym komfortem, dlatego że ja już wcześniej dostałam przekazy, czyli wiedziałam, co może się wydarzyć i byłam zupełnie spokojna o to, że jest to zaledwie kolejna pułapka - miała mówić.

Jej dywagacje postanowiła skomentować Karolina Korwin Piotrowska.

A jak tam u Was? - zapytała na swoim Instagramie, po czym zacytowała wypowiedź piosenkarki.

Panie Kaczyński, ja bym TO badała ;) - dodała na koniec dziennikarka.