Niemal każdego dnia na wizję wraca ktoś z byłych dziennikarzy Telewizji Publicznej, debiutują też nowe twarze, a znikają te kojarzone dotąd jednoznacznie z propagandą. Nie wszystkie. Elżbieta Żywioł wciąż pozostaje na antenie.

Elżbieta Żywioł w TVP Info. "Należy ją usunąć"

Prezenterka w TVP Info pracuje w 2016 r. i jest jedną z nielicznych z tzw. starego rozdania za czasów "dobrej zmiany", którym udało się przetrwać do dziś na antenie. W weekend Elżbieta Żywioł po kilkutygodniowej przerwie znów poprowadziła serwisy informacyjne oraz program "Info Wieczór". Jak się okazuje, wprawiło to wielu widzów nie tylko w osłupienie, ale i oburzenie.

"Pierwsze błędy personalne Koalicji. Na antenie TVP info pozostawiono propagandystkę Elżbietę Żywioł, która przez lata szczuła na opozycję. Nie ma zgody na takie decyzje Panie @BartSienkiewicz" – można było przeczytać na profilu jednej ze wspólnot na platformie X (dawniej Twitter).

Pod wpisem natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy, w większości od równie oburzonych tym faktem internautów.

"To plucie w twarz prawdziwym dziennikarzom; Coś mi się wydaje, że to pierwszy i ostatni dyżur EŻ w neoTVP Info; Należy ją usunąć. Jest wiele zdolnych dziewczyn, młodych dziennikarek; Zostawić i niech czyta e-maile Dworczyka, w propagandzie jest wytresowana, zwolnić za jakiś czas" – pisali internauci.

"Elżbiecie Żywioł nie przeszkadzały paski i szczucie"

Część komentujących sugeruje z kolei, że to celowe zagranie taktyczne nowych władz. Chodziłoby w tym o to, by pozostawić na wizji osobę budzącą zaufanie wśród wyborców PiS, która miałaby jednak przekazywać tym razem rzetelne informacje.

"To nie błąd, muszą kogoś zostawić ze starej obsady. Widz ma poczucie kontynuacji, emeryci lubią te same osoby, stagnacje; To może dobry chwyt psychologiczny. Widzowie pisowscy zaczną słuchać prawdy od swoich; Ja bym ich potrzymał 3-4 miesiące i dopiero wywalił. Niektórzy z elektoratu PiS nie oglądają, ponieważ nie ma ich »dziennikarzy«. Myślę, że to dobry, taktyczny ruch" - pisali.

W sieci nie zabrakło też obrońców Elżbiety Żywioł, którzy ruszyli do ataku szczególnie pod wpisem Patryka Michalskiego.

"W odmienionym TVP Info, twarze propagandy PiS. Elżbiecie Żywioł nie przeszkadzały paski i szczucie. Dzisiaj @EZywiol objawiła się na antenie @tvp_info. Nagle przypomniała sobie o standardach dziennikarskich?" – napisał dziennikarz portalu Wirtualna Polska na X.

"W końcu i Pan dostanie fuchę, spokojnie, cierpliwości, ładnie się Pan codziennie »stara« i wykonuje gotowość. Może Pan poprowadzi kącik kulinarny w »Pytaniu na śniadanie«" – zaatakowali go internauci. "Brawo za ostrzeżenie. Za dobrą po****kę będzie uścisk dłoni Szymona. Jeszcze dwóch wyśledzonych nieprawomyślnych i będziesz mu mógł buty zawiązać" – pisali w komentarzach.