Po tym jak nowym prezesem TVP został Tomasz Sygut, okazało się, że pojawią się także nowi kierownicy głównych programów informacyjnych. Na czele "Panoramy" stanie Jarosław Kulczycki, a "Teleexpressem" pokieruje Danuta Dobrzyńska. Dziennikarka już wcześniej pracowała w TVP.

Reklama

Jak się okazuje "Teleexpress" po zmianie władz TVP znowu poprowadzi Maciej Orłoś. Jeden z głównych programów informacyjnych TVP zyska także nową szefową. Redakcją pokieruje Danuta Dobrzyńska.

Danuta Dobrzyńska to wierna fanka zdrowiej żywności i blogów kulinarnych

Widzowie z pewnością pamiętają ją z prowadzenia "Panoramy". Dobrzyńska w tym programie była też kierowniczką redakcji zagranicznej.

Lubi mówić, że "Teleexpress" to dla niej nieustające wyzwanie - jak opowiedzieć o złożonej rzeczywistości krótko, a przy tym niebanalnie i dowcipnie. Prywatnie - wierna fanka zdrowej żywności, książek i blogów kulinarnych, w kuchni czas spędza najchętniej. Gdy nie gotuje, jeździ rowerem. Można ją też spotkać na zajęciach jogi. Albo francuskiego. Albo w kinie. Zawsze ma coś do zrobienia - tak mówiła o "Teleexpresie", który także prowadziła.

Reklama

Nowa szefowa "Teleexpressu" pracowała w TVP przez 19 lat

Danuta Dobrzyńska pracowała w TVP przez prawie 19 lat. Odeszła osiem lat temu, gdy w stacji zmieniła się władza. Jak wspominała w jednym z wywiadów nigdy nie żałowała decyzji o rozstaniu ze stacją, ale jak podkreślała zrobiła to ze względów zdrowotnych.

Dla mnie dziennikarstwo to poszukiwanie prawdy. Tymczasem polskie media - i mówię o wszystkich mediach - mają z tym coraz większy problem. Jakiś czas temu przypadkiem włączyłam TVP, leciał akurat program "Minęła 20". Obwiniono Donalda Tuska winą za to, że ktoś pobił polskiego kibica w Danii. Nie byłabym zdolna do robienia tego typu rzeczy - stwierdziła w rozmowie z NaTemat.

Po odejściu z TVP była dyrektorką departamentu komunikacji Konfederacji Lewiatan, organizacji pozarządowej reprezentującej interesy polskich przedsiębiorców prywatnych.