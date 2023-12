Karolina Pajączkowska jeszcze kilka miesięcy temu pracowała w stacji TVP Info. Rozstała się z pracodawcą w atmosferze skandalu. Ówczesnemu szefowi zarzuciła mobbing i nadużycia. Teraz w zaskakujący sposób skomentowała zmiany, które zaszły w TVP.

Na swoim Instagramie i platformie X Karolina Pajączkowska wrzuciła zdjęcie z wakacji. Widzimy na nim byłą prezenterkę TVP w towarzystwie narzeczonego Marcina Nowaka.

Na tle palm, w kostiumie kąpielowym Pajączkowska wraz z mężczyzną trzymają w rękach butelki złotego trunku. To, co przykuwa uwagę, to nazwa piwa. Etykieta brzmi dosyć znajomo. Trunek o nazwie "Tusk", to w tłumaczeniu na polski "kieł". Jak piszą internauci to znakomity kenijski napój z pianką.

Pod fotografią Pajączkowska zamieściła osobliwy podpis a właściwie jedno krótkie zdanie.

Czy Karolina Pajączkowska wróci do TVP?

"Podobno w Polsce jakieś zmiany?" - czytamy. Jeden z internautów zapytał dziennikarkę wprost, czy zamierza wrócić do TVP.

"Nie planuję. Pozdrawiam" - napisała.