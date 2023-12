W siedzibie TVP Info przy placu Powstańców Warszawy święta spędziło kilku pracowników starej ekipy stacji oraz polityków PiS. Wśród nich m.in. Michał Adamczyk, czy Samuel Pereira. Nie wszyscy jednak zdecydowali się na taki krok.

Agnieszka Oszczyk to prezenterka stacji TVP Info, która prowadziła m.in. program "W kontrze" wraz z Jarosławem Jakimowiczem. Gdy ten został usunięty z TVP, odcięła się od niego.

Nie kolegowałam się z Jarkiem, mówiliśmy zupełnie innymi językami zarówno na antenie, jak i poza nią. Poza programem nie mieliśmy kontaktu. W trakcie wspólnej pracy nie miałam jednak problemu z tym, by mówić mu, co mi się nie podoba - tłumaczyła.

Agnieszka Oszczyk, gwiazda TVP Info, zamieściła w sieci świąteczny wpis

Teraz opublikowała w sieci nagranie, na którym widać, jak spędza święta z rodziną. W swoim wpisie zamieszczonym pod filmem apeluje, by "być dla siebie ludźmi".

Kochani, Bóg staje się człowiekiem, my też bądźmy dla siebie ludźmi. Życzę Wam Świąt pełnych radości, szczęścia, dobroci i nadziei na cud Boży na ziemi. Całym sercem dziękuję za wszystkie życzenia, które do mnie płyną, odpowiadam na nie śpiewająco - napisała.

Internauci do prezenterki TVP Info: To pani nie okupuje miejsca pracy?

Internauci szybko ruszyli do komentowania jej postu.

"To pani nie okupuje miejsca pracy? Dziwne, no ale po 8 latach odpoczynek się należy. Oby na zawsze bez was"; "Co teraz? Co będzie? Czy można gdzieś uroczą panią redaktor widzieć na żywo? To bardzo złe i smutne zarazem" - pisali.

"Jakoś praca w szczujni nie kłóciła się z miłością bliźniego, co? Nie wiem jak się da to pogodzić, ale wierzę, że karma wraca" - czytamy w komentarzach.

Czy Agnieszka Oszczyk wróci do pracy po świątecznej przerwie? Tego dowiemy się zapewne już niebawem.